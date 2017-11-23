Перша комунальна ветеринарна клініка ЛКП «Лев» запровадила знижки для пільговиків

Для визначених категорій громадян ціни на ветеринарні послуги для домашніх улюбленців будуть нижчими в середньому на 50%, ніж у решті ветеринарних клінік міста

Досі ціни на ветеринарні послуги для домашніх тварин у клініці ЛКП «Лев» залишались незмінними упродовж майже двох років. Потреба переглянути їх виникла у зв’язку з підняттям цін на паливо, медичні препарати, комунальні послуги. Тому з 15 листопада Перша комунальна ветеринарна клініка ЛКП «Лев» ввела в дію новий прайс-лист. Але, піклуючись про найменш захищені категорії населення, передбачила спеціальні ціни на медичні послуги для процедури із кастрації та стерилізації тварин.

«Ми розуміємо, що серед нас, львів’ян, багато людей, для яких утримання домашнього улюбленця вже є значним навантаженням. Але право на друга мають усі! Своїм моральним обов’язком бачимо допомогу та підтримку таких людей, адже самі щодня маємо справу з порятунком та допомогою чотирилапим», – пояснила директор ЛКП «Лев» Оксана Кошак.

Знижки отримають волонтери, опікуни безпритульних тварин, згідно з укладеними угодами – при проведенні процедур для безпритульних тварин, а також господарі домашніх собак і котів, за умови реєстрації у єдиній міській базі господарських тварин міста Львова, що мають статус:

непрацюючих пенсіонерів, розмір пенсії яких не перевищує розміру двох прожиткових мінімумів;

інваліди;

непрацюючі особи, які здійснюють догляд за дітьми-інвалідами;

учасники антитерористичної операції;

члени багатодітних сімей.

Нагадаємо, кожна зароблена клінікою гривня йде на потреби безпритульних тварин. Ознайомитися з новим прайс-листом ЛКП «Лев» можна тут.