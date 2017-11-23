Нічийні пам’ятки: облрада розгляне питання власності трьох замків

Галерея мистецтв не має ні майнових прав, ні договору оренди на шість пам’яток національного значення, які перебувають у її користуванні

5 грудня на засіданні сесії Львівської обласної ради знову розглядатимуть питання про передачу у комунальну власність обласної ради шести пам’яток культури національного значення, які «загубили» при передачі у державну власність цілісного майнового комплексу Національної галереї мистецтв у Львові. Йдеться про Олеський замок, Золочівський замок, П’ятничанську вежу на Жидачівщині, Підгорецький замок, каплицю Боїмів у Львові та колишню башту Святодухівської церкви у Львові, яка сьогодні слугує музеєм Русалки Дністрової.

Це питання депутати вже висували 10 жовтня під час засідання сесії Львівської облради. Тоді воно викликало багато дискусій, відтак його перенесли. Сьогодні, 23 листопада, в облраді, відбувся «круглий стіл», який знову перетворився у суперечки. Схема, яку пропонують депутати – спершу передати об’єкти у комунальну власність, а вже з комунальної народні обранці зобов’язуються передати її у державну.

Щоправда, деякі громадські активісти ставляться скептично до того, що шість пам’яток культури національного значення перед тим, як стати державною власністю, мають перейти до рук обласної ради. Сумніви висловлюють і деякі депутати.

«Можливо, питання стоїть не в об’єктах культурної спадщини, а в землі, яка перебуває у використанні цих об’єктів. Можливо у власність державну щось передадуть, а щось забудуть. Ми, здається, в обласній раді забули, чим маємо займатися», – заявив під час «круглого столу» депутат Львівської обласної ради Ярослав Качмарик. І додав, що він особисто буде сприяти тому, щоб це питання розглядалось якнайдовше.

Нагадаємо, у 1992 році за постановою Кабміну усі об’єкти, які належали Львівській галереї мистецтв стали обласною комунальною власністю. Згодом, у 2007 році , за розпорядженням Кабміну, цілісний майновий комплекс Львівської галереї мистецтв був переданий у державну власність. Однак, по-суті, у державну власність передали лише картинну галерею на вулиці Стефаника, 3 у Львові та декілька допоміжних приміщень – пральну, котельню, конюшню, гараж та електростанцію в смт. Олесько та у Підгірцях. Натомість, дивним чином «забули» передати у держвласність шість пам’яток культури національного значення.

На ці об’єкти навіть не зареєстровані речові права. А це означає, що вони не захищені на державному рівні.

«Для того, щоб ці об’єкти культурної спадщини охоронялись, має бути комплекс документації на них. А саме – визначена охоронна зона та право користування. На сьогодні цього нема, бо нема зареєстрованих прав на ці об’єкти», – зазначив начальник управління охорони культурної спадщини Міністерства культури Олександр Єпіфанов.

Отже, згідно законодавства, Львівська галерея мистецтв, яка користується цими об’єктами, не має на них жодних прав, і, відповідно, жодних зобов’язань.

«На сьогодні, з огляду на те, що ці пам’ятки не мають визначеного майнового статусу, Галерея мистецтв не має ні майнових стосунків, ні договору оренди на ці об’єкти, і не є власником цих об’єктів, згідно з чинним законодавством. Ми не маємо права фінансувати ці об’єкти. Ми не маємо права тримати там ні охорону, ні доглядачів», – пояснює директор Львівської галереї мистецтв Тарас Возняк.

Охорона на об’єктах таки виставлена, втім, виходить, що діє вона нелегально.

Нагадаємо, колишній директор Львівської національної галереї мистецтв Лариса Разінкова у жовтні 2016 року вже зверталась до Львівської облради з проханням укласти договір оренди на ці шість об’єктів, або передати їх галереї мистецтв як державній інституції. З цією ж петицією в квітні цього року звертався вже новий директор Львівської національної галереї мистецтв – Тарас Возняк. Наразі – безрезультатно.