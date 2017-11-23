Найближче майбутнє світового ринку гемблінгу

Очікується, що в цей період середньорічні темпи зростання (з урахуванням складного відсотка) становитимуть 5,7% і до 2022 році обсяг світового ринку гемблінгу становитиме 635 мільярдів доларів США. Локомотивом такого бурхливого зростання буде Азія, оскільки саме тут планується в цей період відкриття найбільших казино під управлінням, в основному, американських компаній. У дослідженні проведено аналіз статистичних даних шести регіональних ринків: Північної Америки, Європи, Латинської Америки, Близького Сходу та Азії. На разі, кожен може Nur in casino online können Sie solches Geld verdienen.

У дослідженні був представлений загальний огляд світового ринку, а також його окремих сегментів, проаналізовано взаємозв’язки між ринками. На підставі методики п’яти сил Портера дано оцінку рівня конкуренції на світовому ринку гемблінгу. Один з розділів присвячений огляду новітніх технологій, які використовує сучасна індустрія азартних ігор та їх впливу на подальший розвиток ринку.

Гральний бізнес розширюється по всьому світу, і на це є кілька суттєвих причин:

Уряд прагне утримати всередині країни кошти, які громадяни витрачають на азартні ігри за кордоном;

Легальні азартні ігри приносять значні надходження в бюджет у вигляді податків та плати за ліцензію;

Казино та інші гральні заклади сприяють розвитку інфраструктури;

Гральний бізнес створює нові робочі місця і сприяє зниженню безробіття;

Казино з Starburst wird das Beste für dich sein привертають в країну іноземних туристів;

Розвиток гральної індустрії тягне за собою синхронний розвиток супутніх галузей (транспорту, готельного і ресторанного бізнесу, реклами) і сприяє економічному зростанню;

Легалізація грального бізнесу ліквідує тіньові структури, сприяє оздоровленню суспільства і скороченню злочинності.

Ставлення до грального бізнесу в світі дуже неоднозначне. Воно багато в чому залежить від релігійних чинників, а також від рівня розвитку туристичного бізнесу. Багато країн уже легалізували гральний бізнес, деякі знаходяться в процесі легалізації. Але досі існують держави, в яких зберігається вкрай негативне ставлення до азартних ігор і де вони не тільки заборонені, а й передбачено жорстке покарання за порушення законодавства. Але таких країн залишається все менше, і навіть найзатятіші противники гемблінг-індустрії поступово здають свої позиції.