На Сихові на гарячому спіймали викрадача номерних автомобільних знаків

Як інформує Патрульна поліція Львова, сьогодні близько першої години ночі патрульні отримали повідомлення, що на вулиці Чукаріна ходить підозріла особа та заглядає в автомобілі. Інспектори поліції вирушили на вказану вулицю та побачили чоловіка, який намагався не потрапляти в поле зору патрульних. У руках він тримав номерний знак від транспортного засобу.

Чоловіка зупинили й попросили пояснити, де він узяв знак. Неподалік офіцери побачили автомобіль, в якого був відсутній задній номерний знак. Чоловік визнав, що це його рук справа. На місце події скерували слідчо-оперативну групу, також до автомобіля прийшов власник, який написав заяву. Справу передали слідчим Сихівського відділу поліції.