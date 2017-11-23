На Сихові на гарячому спіймали викрадача номерних автомобільних знаків
Крадія «застукали» патрульні
Як інформує Патрульна поліція Львова, сьогодні близько першої години ночі патрульні отримали повідомлення, що на вулиці Чукаріна ходить підозріла особа та заглядає в автомобілі. Інспектори поліції вирушили на вказану вулицю та побачили чоловіка, який намагався не потрапляти в поле зору патрульних. У руках він тримав номерний знак від транспортного засобу.
Чоловіка зупинили й попросили пояснити, де він узяв знак. Неподалік офіцери побачили автомобіль, в якого був відсутній задній номерний знак. Чоловік визнав, що це його рук справа. На місце події скерували слідчо-оперативну групу, також до автомобіля прийшов власник, який написав заяву. Справу передали слідчим Сихівського відділу поліції.