На Львівщині прикордонники затримали турка, який видавав себе за француза

Учора на українсько-польському кордоні під час оформлення потяга «Львів-Вроцлав» увагу прикордонного наряду відділу «Мостиська-залізнична станція» привернули документи одного з пасажирів. Чоловік 1975 року народження надав для перевірки ID-картку громадянина Франції. Оскільки ідентифікаційна картка, що посвідчує особу іноземного громадянина, не дає права на перетинання державного кордону України, прикордонники відмовили чоловікові у пропуску. Крім того, під час перевірки правоохоронці з’ясували, що зазначений громадянин прибув до України кілька днів тому повітряним сполученням зі Стамбула, однак кордон перетинав за паспортом громадянина Туреччини. Врешті чоловік зізнався, що насправді є громадянином Туреччини, а ID-картку Франції придбав за чималі кошти, аби нелегально дістатися до Євросоюзу. Сама ж ідентифікаційна картка виявилася не справжньою, оскільки на запит суміжна сторона повідомила, що компетентні органи Франції такої ID-картки взагалі не видавали.

Чоловіка затримано в адміністративному порядку. За спробу незаконного перетинання державного кордону України за рішенням суду його буде притягнуто до адміністративної відповідальності.