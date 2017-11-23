На Личаківському кладовищі в суботу молитимуться за загиблих Героїв АТО та Небесної сотні

Цієї суботи, 25 листопада, об 11:00 год. на полі почесних поховань №76 Личаківського кладовища відбудеться поминальна молитва за загиблими Героями АТО та Небесної сотні. Молитву очолять військові душпастирі Гарнізонного храму свв. апп. Петра і Павла ЛА УГКЦ. Також о 09:00 у Гарнізонному храмі служитимуть Божественну Літургію за померлих і панахиду. Про це повідомляє Капеланство.info.

З благословення владики Ігоря, Архиєпископа і Митрополита Львівського УГКЦ, в останню суботу щомісяця об 11.00 на Личаківському кладовищі, на місці поховання Героїв АТО та Небесної сотні, капелани Гарнізонного храму святих апостолів Петра і Павла служать панахиду.

Усіх мешканців Львова просять якнайчисельніше долучитися до спільної молитви та своєю присутністю вшанувати пам’ять Героїв.