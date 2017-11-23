На кордоні з Польщею виявили викрадений «Range Rover»

Учора ввечері в пункт пропуску «Грушів» прибув автомобіль «Range Rover Vogue» української реєстрації під керуванням громадянина України. Для проходження контролю водій обрав смугу руху «зелений коридор». Однак перетнути кордон йому не вдалося. Під час прикордонного контролю спрацювала база даних Інтерполу. Як з’ясувалося, транспортний засіб 2014 року випуску був викрадений на території України.

Про цей випадок поінформували чергового Укрбюро Інтерполу в м. Київ. Водія й автомобіль передано співробітникам Нацполіції.

Загалом від початку року прикордонники за базою даних Інтерполу виявили майже 200 транспортних засобів, які перебували у міжнародному розшуку.