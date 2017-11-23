Львівський військкомат видалив сторінку зі списками «ухилянтів»

Нагадаємо, вчора Львівський обласний військовий комісаріат опублікував на своїй facebook-сторінці прізвища таких громадян і запросив їх з’явитися до районного(міського) комісаріату за місцем перебування на військовому обліку або проживання.

До слова, у комісаріаті відзначили, що на Львівщині кількість призовників, що ухиляються від військової служби, становить понад 15 тисяч осіб. Матеріали справ усіх осіб, що ухилились від призову, передадуть в правоохоронні органи для притягнення ухильників до кримінальної відповідальності.

Попри це, Львівщина виконала осінній призовний план. 635 юнаків, яких покликали до війська на Львівщині, днями вирушать у підрозділи Збройних сил, Нацгвардії та Державної служби транспорту. Про це вчора, 22 листопада, під час брифінгу повідомив головний військовий комісар Львівської області Олександр Тіщенко.