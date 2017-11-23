Дрогобич і Стрий приєдналися до міжнародного джазового фестивалю «Jazz Bez»

У перші дні грудня в Україні та Польщі лунатимуть концерти масштабного міжнародного джазового фестивалю «Jazz Bez»

Цієї зими фестиваль уперше відбудеться у Стрию та вдруге – у Дрогобичі.

«Jazz Bez» має за мету показати різноманітність джазу. Фестиваль привозить джазменів зі всього світу, демонструє якнайбільше джазових стилів і виконавських технік, поєднує клубні концерти, виступи у філармонійних залах, імпровізації та джем-сейшени. «Jazz Bez» відбувається не тільки в столицях і обласних центрах, але й у менших містечках, які в культурному плані можуть втерти носа великим містам.

Цього року програма «Jazz Bez» у Дрогобичі буде більш насиченою ніж у багатьох обласних центрах, а виконавцям такого рівня позаздрило б не одне велике місто. Тут фестиваль триватиме чотири дні: 2-3 та 6-7 грудня. Концерти відбудуться у Драматичному театрі ім. Юрія Дрогобича (вул. Театральна, 1).

У місто приїдуть володар премії «Grammy», саксофоніст Майрон Уолден із американським квартетом українського контрабасиста Ark Ovrutski New York Quartet, зірковий проект Jochen Rueckert Quartet feat. Mark Turner, де грає найвідоміший американський саксофоніст сучасного покоління Марк Тернер, польські Michał Martyniuk Trio feat. Jakub Skowronski, дансько-українсько-польський Debbie Cameron Project, лідери угорського джазу Elek Istvan Quartet feat. Kriszta Pocsai, харківський квартет Show Boat, український імпровізаційний джаз Mark Tokar Group, учні і вчителі Львівської Школи Джазу та Сучасної Музики, які влаштують презентаційний концерт.

У Стрию на перший рік фестиваль відбудеться один день – в неділю 10 грудня.

Джазові концерти пройдуть у стрийському Будинку культури (вул. Соломії Крушельницької, 18).

Тут виступлять угорські Elek Istvan Quartet feat. Kriszta Pocsai, що поєднують класичні джазові мотиви з елементами соулу, латинської музики і фанку, а також молодий львівський проект Dizzy Spell.

Довідка: 17-й міжнародний фестиваль «Jazz Bez» відбудеться із 1 по 10 грудня 2017 року у Києві, Сумах, Тернополі, Луцьку, Рівному, Ужгороді, Краматорську, Варшаві, Вроцлаві, Любліні, Білостоку, Перемишлі, Новиці. Центром фестивалю є Львів. Загалом у фестивалі візьме участь понад 60 музикантів зі США, Канади, Австралії, Великобританії, Люксембургу, Данії, Німеччини, Угорщини, Польщі та України.

Головний організатор: Мистецьке об’єднання «Дзиґа».

Повна програма на сайті фестивалю: dzyga.com/projects/jazzbez-2017

Квитки на концерти у Стрию та Дрогобичі.