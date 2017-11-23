30 найкращих учнів Львова отримали премії по 10 тисяч гривень (прізвища)

Міський голова Львова Андрій Садовий найкращим 30 учням вручив премії по 10 тис. грн.

«Дуже тішуся, що ви маєте хороші результати. Я би дуже хотів, щоб ви ці результати конвертували у добрі справи, які можна зробити для цієї держави. Цій державі потрібні хороші, якісні управлінці, хороші менеджери, які будуть працювати, як у приватному бізнесі, у державних органах, у місцевому самоврядуванні. Дуже хочу, щоб потенціал, який ми маємо в державі, працював на її розвиток. Ви щасливі тим, що ви народились вже у незалежній державі, ви не знаєте, що таке тиск. Ми щасливі, що живемо у Львові, бо це унікальне місто. Маю велику честь виконати почесну місію і від громади міста вшанувати вас дипломами. До кожного з дипломів вам на картку буде перераховано 10 тис. грн. Якщо хтось має хороші мрії, над ними треба працювати», – зазначив Андрій Садовий, міський голова Львова.

Нагадаємо, на отримання премії Львівської міської ради обдарованій молоді, прийом заявок яких тривав до 15 вересня 2017 року включно, від претендентів було отримано 61 заявку.

Ці заявки скерували для розгляду Керівної ради Програми.

До складу Керівної ради увійшли представники профільного управління департаменту гуманітарної політики ЛМР, депутатського корпусу та громадськості.

При визначенні переможців Керівна рада оцінювала претендентів на отримання одноразових премій Львівської міської ради обдарованій молоді м. Львова за такими критеріями:

наявність нагород міжнародного рівня;

наявність нагород всеукраїнського рівня;

участь у міжнародних та всеукраїнських проектах, конференціях, конгресах, участь в онлайн-курсах, майстер-класах, тренінгах, підтверджених сертифікатом;

участь у громадській та волонтерській діяльності; учнівському самоврядуванні;

оцінка рекомендації;

оцінка мотиваційного листа.

Кожному з претендентів на отримання премій члени комісії виставляли оцінки, відповідно до визначених критеріїв, після чого було виведено оцінку щодо кожного з розглянутих документів, поданих на отримання премії.

За підсумками оцінювання, переможцями стали 30 учасників, відповідно до визначеного рейтингу.

Розгляд документів для отримання премії Керівна рада проводила з 15 вересня до 15 жовтня 2017 року.

Список переможців, які відзначаються премією Львівської міської ради в рамках Програми підтримки обдарованої молоді м. Львова: