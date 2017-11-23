30 найкращих учнів Львова отримали премії по 10 тисяч гривень (прізвища)
Міський голова Львова Андрій Садовий найкращим 30 учням вручив премії по 10 тис. грн.
«Дуже тішуся, що ви маєте хороші результати. Я би дуже хотів, щоб ви ці результати конвертували у добрі справи, які можна зробити для цієї держави. Цій державі потрібні хороші, якісні управлінці, хороші менеджери, які будуть працювати, як у приватному бізнесі, у державних органах, у місцевому самоврядуванні. Дуже хочу, щоб потенціал, який ми маємо в державі, працював на її розвиток. Ви щасливі тим, що ви народились вже у незалежній державі, ви не знаєте, що таке тиск. Ми щасливі, що живемо у Львові, бо це унікальне місто. Маю велику честь виконати почесну місію і від громади міста вшанувати вас дипломами. До кожного з дипломів вам на картку буде перераховано 10 тис. грн. Якщо хтось має хороші мрії, над ними треба працювати», – зазначив Андрій Садовий, міський голова Львова.
Нагадаємо, на отримання премії Львівської міської ради обдарованій молоді, прийом заявок яких тривав до 15 вересня 2017 року включно, від претендентів було отримано 61 заявку.
Ці заявки скерували для розгляду Керівної ради Програми.
До складу Керівної ради увійшли представники профільного управління департаменту гуманітарної політики ЛМР, депутатського корпусу та громадськості.
При визначенні переможців Керівна рада оцінювала претендентів на отримання одноразових премій Львівської міської ради обдарованій молоді м. Львова за такими критеріями:
- наявність нагород міжнародного рівня;
- наявність нагород всеукраїнського рівня;
- участь у міжнародних та всеукраїнських проектах, конференціях, конгресах, участь в онлайн-курсах, майстер-класах, тренінгах, підтверджених сертифікатом;
- участь у громадській та волонтерській діяльності; учнівському самоврядуванні;
- оцінка рекомендації;
- оцінка мотиваційного листа.
Кожному з претендентів на отримання премій члени комісії виставляли оцінки, відповідно до визначених критеріїв, після чого було виведено оцінку щодо кожного з розглянутих документів, поданих на отримання премії.
За підсумками оцінювання, переможцями стали 30 учасників, відповідно до визначеного рейтингу.
Розгляд документів для отримання премії Керівна рада проводила з 15 вересня до 15 жовтня 2017 року.
Список переможців, які відзначаються премією Львівської міської ради в рамках Програми підтримки обдарованої молоді м. Львова:
- Андрусів Гордій Орестович – учень Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату при Львівському національному університеті імені Івана Франка;
- Блавт Катерина-Марія Володимирівна – учениця Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату при Львівському національному університеті імені Івана Франка;
- Варнаков Максим Михайлович – учень навчально-виховного комплексу «Школа-гімназія «Сихівська»;
- Галамай Яна Станіславівна – учениця навчально-виховного комплексу «Школа – гімназія І-ІІІ ступенів Блаженного Климентія та Андрея Шептицьких»;
- Грицак Богдан Степанович – випускник Львівської лінгвістичної гімназії;
- Гуцул Оксана Анатоліївна – учениця Львівської української гуманітарної гімназії імені Олени Степанів з поглибленим вивченням українознавства та англійської мови;
- Дубенська Лідія Віталіївна – учениця Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату при Львівському національному університеті імені Івана Франка;
- Дуглер Лія Ігорівна – учениця Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату при Львівському національному університеті імені Івана Франка;
- Журавель Олександра Романівна – учениця Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату при Львівському національному університеті імені Івана Франка;
- Коваль Дарина Василівна – учениця Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату при Львівському національному університеті імені Івана Франка;
- Козяк Галина Вадимівна – учениця Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату при Львівському національному університеті імені Івана Франка;
- Коцан Олена Степанівна – учениця Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату при Львівському національному університеті імені Івана Франка;
- Кузик Олег Володимирович – учень Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату при Львівському національному університеті імені Івана Франка;
- Кузнєцов Анатолій В’ячеславович – учень Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату при Львівському національному університеті імені Івана Франка;
- Леньо Соломія Андріївна – учениця Львівського навчально-виховного комплексу «Школа І ступеня – гімназія»;
- Лівочка Анастасія Павлівна – випускниця навчально-виховного комплексу «Школа комп’ютерних технологій – Львівський технологічний ліцей»;
- Паляниця Христина Богданівна – учениця Львівської академічної гімназії при Національному університеті «Львівська політехніка»;
- Папка Віталій Олегович – учень Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату при Львівському національному університеті імені Івана Франка;
- Пасічник Михайло Ростиславович – учень Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату при Львівському національному університеті імені Івана Франка;
- Патана Данило Анатолійович – учень Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату при Львівському національному університеті імені Івана Франка;
- Проць Ольга-Роксолана Василівна – випускниця Львівської гімназії «Престиж» з поглибленим вивченням іноземних мов;
- Романус Ярослав Ігорович – учень Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату при Львівському національному університеті імені Івана Франка;
- Сагайдак Данило Романович – учень Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату при Львівському національному університеті імені Івана Франка;
- Свириденко Марія Сергіївна – учениця Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату при Львівському національному університеті імені Івана Франка;
- Сех Тарас Володимирович – випускник Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату при Львівському національному університеті імені Івана Франка;
- Слюзар Катерина Андріївна – учениця Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату при Львівському національному університеті імені Івана Франка;
- Фединяк Володимир Романович – учень Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату при Львівському національному університеті імені Івана Франка;
- Фортуна Назарій Павлович – учень Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату при Львівському національному університеті імені Івана Франка;
- Хабурський Устим Михайлович – учень Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату при Львівському національному університеті імені Івана Франка;
- Янчак Артем Ігорович – учень Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату при Львівському національному університеті імені Івана Франка.