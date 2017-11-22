За наполяганням УКРОПу Державна аудиторська служба виявила мільйонні зловживання на смітті

У документі йдеться про «сміттєві» зловживання ЛКП ТФ «Львівспецкомунтранс» на суму 47 мільйонів 887 тисяч гривень. Йдеться про факти фінансових порушень та нецільове використання коштів даним підприємством на вивіз твердих побутових відходів за період 1.01.2014 по 31.05. 2017 року.

Саме Ігор Телішевський наполіг на проведенні аудиту, який і виявив мільйонні збитки. Під час прийняття ухвали Львівської міської ради про передачу повноважень вивозу ТПВ з міста Львова Львівській обласній адміністрації, укропівець вимагав включення в Ухвалу пункту про аудит витрачених ЛКП «Львівспецкомунтранс» коштів на вивіз сміття. Таке рішення підтримали 55 депутатів, присутніх на сесії 29 червня 2017 року.

«Ці кошти нахабним чином просто «крали». Ці кошти з міського бюджету можна було б спрямувати на соціальну інфраструктуру, підтримку громадських ініціатив, загальний розвиток та інновації Львова. Депутати від фракції УКРОП не дозволять, щоб кошти витрачали не за цільовим призначенням і в подальшому домагатимуться, щоб за розбазарювання бюджетних коштів чиновники Львівської міської ради та міський голова, поніс відповідальність», – наголосив Ігор Телішевський.

Наразі матеріали та висновки аудиту передано в Головне управління Національної поліції та приєднано до матеріалів кримінальної справи.

Нагадаємо, днями стало відомо, що Державна аудиторська служба України виявиал мільйонні збитки при моніторингу фінансової діяльності ЛКП «Львівспецкомунтранс».