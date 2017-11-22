У Винниках розчистили річку та ставок

239 тисяч грн було виділено на відновлення та підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річки Марунька. А для покращення технічного і санітарного стану ставка, що по вул. Львівській у Винниках, з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища у 2017 році виділили 237 тисяч гривень.

Русло річки Марунька розчистили від намулу та берегового сміття завдовжки 2 км. Це дасть змогу захистити від підтоплення земельні ділянки та індивідуальні домогосподарства населення. Крім того, така розчистка створить умови для безперешкодного проходження талих і зливових вод у межах берегів річки, поліпшить санітарний стан водойми та її берегової лінії.

Ставок у Винниках також розчистили та провели благоустрій водойми загальною площею 0,32 га.