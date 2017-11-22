У Раві-Руській 34-річний чоловік продавав «ширку» місцевим мешканцям

«До нас надійшло кілька звернень від місцевих мешканців про те, що на території району хтось збуває наркотичні засоби. Ми ретельно перевірили цю інформацію і проведеними оперативно-розшуковими заходами встановили особу чоловіка, причетного до скоєння цього злочину. В подальшому поліцейські задокументували чотири випадки продажу ним наркотичного засобу «ацетильований опій», який в певному середовищі називається «ширкою» і після цього затримали зловмисника в порядку ст.208 КПК України. Невдовзі суд обере для нього міру запобіжного заходу, а ми наразі встановлюємо його причетність до скоєння інших правопорушень», – розповів т.в.о. начальника Жовківського відділення поліції майор поліції Андрій Коцур.

Як інформує Головне управління Національної поліції у Львівській області, також встановлено, що затриманий, 34-річний мешканець міста Рава-Руська, вдома виготовляв наркотичні засоби та збував їх мешканцям району. Під час санкціонованого обшуку правоохоронці виявили та вилучили з помешкання чоловіка інгредієнти для виготовлення та залишки наркотичних речовин, які були скеровані на експертне дослідження.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст.307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває.