У Бориславі сталася пожежа в підвалі житлового будинку

22 листопада о 00:18 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в м. Бориславі на вул. Трускавецька. Як інформує Головне управління ДСНС України у Львівській області, займання сталося в підвалі п’ятиповерхового житлового будинку. На момент прибуття вогнеборців до місця виклику підвал був заповнений токсичними продуктами горіння. О 00:27 пожежу вдалося локалізувати, а о 00:32 – повністю ліквідувати в складі ланки газодимозахисної служби. Внаслідок пожежі вогнем знищено 2 матраци, що були у коморі в підвалі.

До ліквідації пожежі залучили 7 осіб та 2 одиниці спецтехніки. Попередня версія виникнення пожежі – необережне поводження з вогнем невстановленої особи.