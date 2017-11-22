Театр Лесі запрошує на прем’єру вистави «Калігула»

«Життя людини зводиться до балансування між крайніми точками. Керовані бажаннями, люди, рано чи пізно, опиняються в ситуації коли бажане стає неможливим з різних причин. І саме тут свобода стає небезпечною. В ситуації усвідомлення абсолютної самотності, керуючись абсурдним бажанням неможливого, людина стає здатною на все. Суспільство приречене. Краса не рятує. Любов – всього лиш інструмент для маніпуляцій. Усе, що залишилось від цивілізації та культури – порожні форми. Чи зможемо ми знайти новий зміст?» – йдеться в анотації до вистави.

місце – велика сцена

тривалість – 2 години 45 хвилин з антрактом

вистава для глядачів, котрим виповнилось 16 років

Постановочна група:

Режисер – з.д.м. України Олексій Кравчук

Сценографія і костюми – Олексій Хорошко

Світло – Андрій Чайковський

Звук – Тарас Пурдик

Діють:

Калігула – Назар Павлик; Василь Сидорко

Кезонія – Зоряна Дибовська; Оксана Цимбаліст

Друзіла – Зоряна Дибовська

Гелікон – Володимир Пантєлєєв

Сціпіон – Андрій Кравчук

Хереа – Іван Довгалюк

Патрицій, управитель – Наталія Довгалюк

Мерея, Сенект – Дмитро Наумець; Володимир Сазонов

Муцій, Лепід – Юрій Сулик

Патрицій – Віра Ціхацька

Жінка з мечем – Галина-Марія Павлик

За участі гурту The Glass: вокал – Оксана Цимбаліст, бас-гітара – Остап Шупер, соло-гітара – Назар Павлик, steel-гітара – Юрій Смірнов, ударні – Юрій Табака

Квитки на виставу можна придбати в касі театру або за посиланням: https://gastroli.ua/events/premyera-kaligula

Каса театру працює за таким розкладом: з середи по неділю з 14.00 до 19.00; понеділок і вівторок – вихідні; тел. каси: (032) 233-31-88.

fb-сторінка події: facebook.com/events/168063523781157/

fb-сторінка театру: facebook.com/lesia.theatre

Сайт: teatrlesi.lviv.ua