Театр Лесі запрошує на прем’єру вистави «Калігула»
«Життя людини зводиться до балансування між крайніми точками. Керовані бажаннями, люди, рано чи пізно, опиняються в ситуації коли бажане стає неможливим з різних причин. І саме тут свобода стає небезпечною. В ситуації усвідомлення абсолютної самотності, керуючись абсурдним бажанням неможливого, людина стає здатною на все. Суспільство приречене. Краса не рятує. Любов – всього лиш інструмент для маніпуляцій. Усе, що залишилось від цивілізації та культури – порожні форми. Чи зможемо ми знайти новий зміст?» – йдеться в анотації до вистави.
місце – велика сцена
тривалість – 2 години 45 хвилин з антрактом
вистава для глядачів, котрим виповнилось 16 років
Постановочна група:
Режисер – з.д.м. України Олексій Кравчук
Сценографія і костюми – Олексій Хорошко
Світло – Андрій Чайковський
Звук – Тарас Пурдик
Діють:
Калігула – Назар Павлик; Василь Сидорко
Кезонія – Зоряна Дибовська; Оксана Цимбаліст
Друзіла – Зоряна Дибовська
Гелікон – Володимир Пантєлєєв
Сціпіон – Андрій Кравчук
Хереа – Іван Довгалюк
Патрицій, управитель – Наталія Довгалюк
Мерея, Сенект – Дмитро Наумець; Володимир Сазонов
Муцій, Лепід – Юрій Сулик
Патрицій – Віра Ціхацька
Жінка з мечем – Галина-Марія Павлик
За участі гурту The Glass: вокал – Оксана Цимбаліст, бас-гітара – Остап Шупер, соло-гітара – Назар Павлик, steel-гітара – Юрій Смірнов, ударні – Юрій Табака
Квитки на виставу можна придбати в касі театру або за посиланням: https://gastroli.ua/events/premyera-kaligula
Каса театру працює за таким розкладом: з середи по неділю з 14.00 до 19.00; понеділок і вівторок – вихідні; тел. каси: (032) 233-31-88.
fb-сторінка події: facebook.com/events/168063523781157/
fb-сторінка театру: facebook.com/lesia.theatre
Сайт: teatrlesi.lviv.ua