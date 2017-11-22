Синоптики прогнозують на завтра туман

Львівський регіональний центр з гідрометеорології інформує, що по місту Львову 23 листопада вночі та вранці туман видимістю 200 – 500 м. Відтак, водіїв транспортних засобів просять бути максимально обережними, дотримуватись правил дорожнього руху та обирати помірну швидкість.

Загалом завтра буде хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та вранці – туман. Вітер південний, 5 – 10 м/с. Температура повітря вночі 0 – 2° тепла, вдень 6 – 8° тепла.

24 листопада очікується мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-західний, 5 – 10 м/с. Температура повітря вночі 0 – 5° тепла, вдень 7 – 12° тепла.

25 листопада прогнозується мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південний, 5 – 10 м/с. Температура повітря вночі 0 – 5° тепла, вдень 5 – 10° тепла.