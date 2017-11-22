Самбірські ведмеді поїхали на Закарпаття

Тепер Бурий, Боря та Маша житимуть у реабілітаційному центрі для ведмедів «Синевир». Забрати їх із Самбора вирішили через жахливі умови: малі клітки та неправильне харчування.

«Ми це зробили. Два бурих хлопчиська та дівулька поїхали на Камазі в Синевир. Було 5 років боротьби», – каже активістка-зоозахисниця Наталія Вишневська.

Вона наголошує, що тварин врятували небайдужі люди. Активісти помітили цих ведмедів і почали довгу боротьбу за їх визволення. Однак це не тільки складно, але й дорого.

Протягом кількох років велись переговори із власником зоопарку Іваном Білаком. Він, у свою чергу, розповів, що ведмедів на його території колись покинув мандрівний цирк.

Мінізоопарк «Білаки» працює безкоштовно, місцеві люди вже звикли гуляти тут із дітьми. Тому за ведмедями, кажуть, сумуватимуть.

«У нас не дуже є можливостей погуляти. А діти тварин любили, ми їх хлібом завжди годували», – каже самбірчанин Роман.

До речі, в Україні в неволі у схожих умовах залишається близько 250 ведмедів.

«Наприклад, у Гуті, в президентській резиденції, ведмедів розводять та збувають. Уся ця галузь потребує рішучих кроків з боку Мінекології, які досі не розробили видачу дозволу на утримання диких тварин неволі. Теперішні правила є застарілі і недієві», – каже Наталія Вишневська.

За її словами реабілітаційний центр “Синевир” недофінансований. Також є потреба будувати більше таких центрів та притулків. Зоозахисники подали вже 3 законопроекти, де забороняється утримання диких тварин при розважальних комплексах:

«Ми оббиваємо пороги міністерств , але віз і нині там. Кожна така операція порятунку тварин – це купа наших коштів, сил та часу».

Нагадаємо, нещодавно на Львівщині відкрився ведмежий притулок “Домажир”. На Яворівщині, поблизу Львова, за підтримки міжнародного зоозахисного фонду «Чотири лапи» поселили 6 бурих ведмедів, яких забрали від недобросовісних власників.

«Домажир» є унікальним рекреаційним центром для порятунку бурих ведмедів. Живуть вони у великих вольєрах (площа мінімум 1 тис.кв.м), поміж яких є спеціальні туристичні доріжки. Тож кожен може поспостерігати за тим, як ведмеді поводять себе у живій природі.