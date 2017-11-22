Неподалік Стоянова внаслідок ДТП загинув велосипедист

Водій автомобіля «Сеат» наїхав на 48-річного жителя Радехівського району

Як інформує Головне управління Національної поліції у Львівській області, дорожньо-транспортна пригода трапилася 21 листопада о 20.30 на автодорозі Львів-Луцьк біля села Стоянів Радехівського району.

Як з’ясували поліцейські, водій автомобіля «Сеат» , 40-річний мешканець Луцька, наїхав на велосипедиста, 48-річного місцевого мешканця.

Унаслідок отриманих травм велосипедист помер на місці події.

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП, вирішують питання про відкриття кримінального провадження.