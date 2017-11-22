На Яворівщині притягнули до відповідальності жінку, яка покинула трьох своїх дітей

Понад місяць тому вона повідомила рідним, що їде влаштовуватись на роботу у Львів, і відтоді вдома не з’являлася

Як інформує Головне управління Національної поліції у Львівській області, в Яворівський відділ поліції 19 листопада звернулась 37-річна мешканка міста Новояворівськ. Вона повідомила, що 3 жовтня її 34-річна сестра поїхала у Львів працевлаштовуватися, залишивши трьох своїх дітей віком 5, 11 та 13 років, і відтоді не дає про себе знати. За словами заявниці, вона весь цей час опікувалася трьома доньками сестри, хоча виховує ще двох своїх дітей.

За фактом було відкрите кримінальне провадження за ст. 115 КК України (умисне вбивство) з позначкою (безвісті відсутня).

Поліцейські розшукали жінку 21 листопада в сусідньому районі, де вона влаштовувала особисте життя, та доставили у Яворівський відділ поліції.

З матір’ю трьох дівчаток, якими вона не цікавилась понад місяць, працівники ювенальної превенції провели профілактичну бесіду та притягнули до адміністративної відповідальності за ч.1 ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей).