На Львівщині зіткнулися туристичний автобус і легковик: двоє людей загинуло

На місці події працює слідчо-оперативна група та медики

Дорожньо-транспортна пригода сталась сьогодні, 22 листопада, близько дев’ятої ранку на автодорозі «Київ-Чоп» у селі Сможе Сколівського району, – інформує Головне управління Національної поліції у Львівській області.

Як попередньо з’ясували правоохоронці, зіткнулися туристичний автобус «Сетра», за кермом якого перебував 46-річний мешканець Кривого Рогу, та легковик «Пежо» польської реєстрації.

Унаслідок зіткнення від отриманих травм на місці події загинули водій легковика та його пасажир. Їхні особи зараз встановлюють поліцейські.

На місці події працює слідчо-оперативна група та медики. Встановлюють кількість травмованих, їхні діагнози й обставини. Вирішують питання про відкриття кримінального провадження.