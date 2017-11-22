На Львівщині вшанують пам’ять жертв Голодомору

Заходи, присвячені цьому дню, щорічно відбуваються в четверту суботу листопада.

У всіх районних центрах Львівщини на центральних площах пройдуть жалобні заходи, загальнонаціональна хвилина мовчання та акція «Запали свічку пам’яті». Пом’януть жертв Голодомору й у Народних домах та бібліотеках області.

Загалом на Львівщині відбудеться понад 500 мистецьких акцій, якими вшанують жертв Голодомору.

Голодомор 1932-1933 років, став наслідком організованих заходів керівників УРСР та СРСР, викликав масову загибель сільського населення України. Під час голодомору, за офіційними даними, загинули близько 9 мільйонів, а за неофіційними – до 13 мільйонів мешканців країни. Крім Голодомору 1932-1933 років. в історії України були зафіксовані голодомори 1921-1923 та 1946-1947 років.