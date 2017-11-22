На Львівщині внаслідок пожежі мало не загинув власник будинку

Як інформує Головне управління ДСНС України у Львівській області, пожежа виникла в дерев’яному житловому будинку. До місця виклику негайно виїхали пожежно-рятувальні підрозділи Буського району. Коли рятувальники прибули на місце події, побачили, що з-під даху будинку вибивається густий чорний дим. Вони негайно приступили до проведення заходів з ліквідації пожежі. Під час проведення розвідки пожежі в задимленому будинку в одній з кімнат на ліжку власника будинку – чоловіка 1931 року народження. Самостійно покинути задимлений будинок він не міг, тож рятувальникам довелось виводити чоловіка на свіже повітря.

Унаслідок пожежі вогнем знищено перекриття на площі 40 кв. м, дах на площі 60 кв. м і речі домашнього вжитку на площі 60 кв. м.

О 19:10 пожежу вдалось локалізувати, а о 19:21 – повністю ліквідувати.

До ліквідації пожежі залучили 5 осіб та 2 одиниці спецтехніки.