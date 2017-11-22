Музеями Львівщини відтепер можна подорожувати віртуально

Департамент з питань культури, національностей та релігій Львівської облдержадміністрації ініціював і розпочав реалізацію культурного проекту «Візуальні тури музеями області. Відвідай. Це цікаво»

Віртуальний тур має унікальний дизайн і включає в себе низку сферичних панорам із можливістю «переходів» з одного виставкового залу в інший, з поверху на поверх, огляду загальної панорами.

«У межах проекту створено інтерактивну карту, на якій можна переглянути цікаві місця Львівщини, вирушити у віртуальну подорож чи спланувати цікавий і пізнавальний культурно-туристичний маршрут. Завдяки цьому проекту глядач буквально переміщається в задане панорамою місце. Віртуальні тури – ідеальне рішення для візуалізації», – розповіла директор департаменту з питань культури, національностей та релігій облдержадміністрації Мирослава Туркало.

Карту постійно наповнюють новими об’єктами культури, історії, архітектури Львівщини. До кінця 2018 року планують включити до зазначеного проекту всі цікаві місця Львівщини.