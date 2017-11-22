Львівський військкомат оприлюднив у соцмережі прізвища «ухилянтів»

Громадян, які є у списках, запрошують з’явитися до районного(міського) комісаріату за місцем перебування на військовому обліку або проживання.

До слова, Львівщина виконала осінній призовний план. 635 юнаків, яких покликали до війська на Львівщині, днями вирушать у підрозділи Збройних сил, Нацгвардії та Державної служби транспорту. Про це сьогодні, 22 листопада, під час брифінгу повідомив головний військовий комісар Львівської області Олександр Тіщенко.

«Львівщина – одна з найкращих областей по Україні за показниками призову. Крім того, нашій області дали додаткове завдання прикликати до строкової служби іще 110 осіб. Укомплектування військових частин додатковою кількістю призовників триватиме до 27 листопада», – зазначив підполковник Олександр Тіщенко.

Попри те, не припиняється робота з пошуку ухильників. У комісаріаті відзначають, що на Львівщині кількість призовників, що ухиляються від військової служби, становить понад 15 тисяч осіб. Матеріали справ усіх осіб, що ухилились від призову, передадуть в правоохоронні органи для притягнення ухильників до кримінальної відповідальності.