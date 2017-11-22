Львівський геріатричний пансіонат під загрозою закриття

Нещодавно львівські юристи з’ясували, що на геріатричний пансіонат подали позов у суд.

ДСНС звинувачує заклад у неналежному дотриманні правил пожежної безпеки, а саме – у відсутності сигналізації. Щоб вирішити цей недолік, треба більше 2 мільйонів гривень. Таких грошей пансіонат, звісно ж, немає.

Анастасія Рибак, член Громадської ради при ЛОДА, однією із перших забила на сполох. Жінка каже, що вже сьогодні заклад, в якому живуть одинокі старенькі люди, має серйозні проблеми. І справа не лише у приписах ДСНС, а у зазіханні на землю.

«Взагалі вся ця історія тягнеться вже з десяток років. Земельна ділянка документально пансіонату не належить. Тобто є якісь документи, ще з далекого 1976 року, в яких вказано, що геріатричний має 19 га землі. Ясна річ, що зараз там стільки вільної землі немає», – розповідає Анастасія.

За останні роки територію біля пансіонату забудували. Активісти хвилюються, що на ласий шматок землі знову зазіхають, а тому штучно створюють проблеми для закладу. Адже розформувавши його, можна буде будувати далі.

Загалом ідеться про 2,4 га землі, які у 2010 році, за словами активістів, незаконно вилучили у пансіонату на користь «Центру реабілітаційних ініціатив «Діяльне милосердя». До минулого року тривали суди, активісти подали чимало позовів, однак вирішити проблему не вдавалося.

Та вже у 2016 році Вищий адміністративний суд визнав, що рішення про передачу землі було незаконним. Цього ж року Київський адміністративний суд знову почав розглядати цю справу. І вже він має поставити крапку у питанні, хто ж має право на користування цією земельною ділянкою.

«Взагалі пансіонат розрахований на 1000 людей, та зараз там живе лише 350. І більше не приймають. Хоча приміщення пустують і руйнуються. Можливо, планують розселити тих людей, що є, в інші місця?», – роздумує Анастасія.

Активісти здаватися не планують. Сподіваються, що влада їх почує.

Тим часом директор геріатричного пансіонату у коментарі «Львівській газеті» сказав, що хвилюватися не варто.

«Тут є відносна загроза. У будинку є проблеми із пожежною сигналізацією. Її не міняли з ще з 1981 року. Я не думаю, що закриють. Ми подали пропозицію в обласну раду, щоб нам виділили 2,1 млн грн. Але, звісно, якщо і виділять, то щонайменше місяць будуть монтувати» , – сказав Микола Модь.

Та разом з тим він додав, що не може бути на 100% упевненим, чи дійсно виділять гроші.

Заступник голови Львівської обласної ради Володимир Гірняк запевнив «Львівську газету» – закрити пансіонат і викинути стареньких на вулицю не дозволять. Та як саме вирішуватимуть проблему, поки що не знають.

«Так, пансіонат має проблеми щодо пожежної безпеки і щодо землі. Але зараз я не можу нічого обіцяти. Я вивчу це питання. Активістам кажу, що 2018 рік має бути роком, коли проблеми геріатричного пансіонату повинні бути вирішеними».

Володимир Гірняк також наголосив, що пансіонат перебуває у жахливому стані і потребує значних фінансових вкладень.

У Львівському геріатричному пансіонаті, що на вул. Медової Печери, зараз живе 350 стареньких.