Львів завершує співпрацю з проектом «Муніципальний розвиток та оновлення старої частини міста Львова» (GIZ)

Від 2009 року у Львові реалізовували проект «Муніципальний розвиток та оновлення старої частини міста Львова» (GIZ). Проект втілює Німецьке товариство міжнародного співробітництва/ Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH у співпраці з Львівською міською радою на замовлення федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку (BMZ) Німеччини. Партнером проекту у Львові є управління охорони історичного середовища ЛМР. Упродовж 22-23 листопада відбудуться семінари, тренінги, воркшопи з нагоди завершення проекту у Львові.

«Наступні два дні у нас буде як і весела, так і сумна причина зустрітися. Наш проект працює у Львові 8 років. Цього року робота закінчується. Впродовж наступних двох днів ми хотіли б ще раз пригадати наші спільні успіхи. Пропонуємо тренінги, воркшопи і семінари, на яких будемо обговорювати цікаві теми. Зокрема, відбудеться тренінг для громадських модераторів, семінар щодо планування громадських просторів та озеленення в місті, обговорення з групою, яка займаються законодавством щодо охорони історичної спадщини.

Ми пишаємося тим, чого нам вдалося досягти разом з партнерами, мешканцями міста, майстрами та активними представниками громадянського суспільства. Багато з того, що було ініційовано, створено та започатковано нашим проектом, залишиться в місті, багато що потребує також подальшого опрацювання та підтримки», – розповів Юрген Лембке, керівник проекту «Муніципальний розвиток та оновлення старої частини міста Львова» (GIZ).

Співпраця Львова з проектом «Муніципальний розвиток та оновлення старої частини міста Львова» (GIZ) розпочалася 2009 року. Спочатку вона була розрахована на 3 роки, проте тривала 8 років. Проект консультував міську раду Львова з питань інноваційних підходів і фінансових моделей для оновлення та розвитку старої частини міста, спільними зусиллями була розроблена Концепція інтегрованого розвитку центральної частини міста Львова, Довідник з облаштування міста, посібники щодо проведення певних робіт з оновлення частин історичних будівель, розроблено схеми та реалізовано програми співфінасування реставрації історичних об’єктів. Мешканцям історичних будівель проект надавав технічну та фінансову підтримку для проведення реставраційних робіт. За допомогою німецьких фахівців на відібраних об’єктах проводилися навчальні курси з фахової реставрації.

«Усе, що робили наші партнери з GIZ, – вони опрацювали разом з нами інструменти для обачного оновлення міста. Ці інструменти були розроблені у трьох напрямках. Перше – це інтегрований підхід до сталого розвитку міста. Це вилилося в «Інтегровану концепцію розвитку», яку ми спільно опрацювали великою робочою групою, видали її і досі нею користуємося.

Другий, не менш важливий інструмент – це інструмент для виконання реставрації. Ні для кого не є секретом, що у Львові немає достатньої кількості фахівців з реставрації дерева, каменю, металу чи ліпнини. Завдяки тренінгам, які проводили наші партнери з GIZ під керівництвом фахівців високого рівня, ми підготувати таких фахівців у нас.

Третій, найважливіший напрямок нашої співпраці – це співпраця з мешканцями, формування свідомості в мешканців, наскільки цінну спадщину вони отримали, як з нею обходитися. Для цього було багато зроблено інструментарію. Одним з них є «Довідник з облаштування міста» – це довідник для мешканців, управителів будинків. Дотепер такий Довідник ми маємо єдині в Україні», – розповіла Лілія Онищенко, начальник управління охорони історичного середовища ЛМР.

За її словами, у співпраці і співфінансуванні з проектом «Муніципальний розвиток та оновлення старої частини міста Львова» (GIZ) було відреставровано 586 вікон, 113 брам і дверей, 61 балкон на 31 будинку та 16 внутрішніх дворів. Також проводили реставрації фасадів великих будинків, зокрема СШ №62 на вул. Театральній; реставрація сходових кліток і розписів на стінах у будинках на пл. Ринок, 3, просп. Свободи, 33, вул. Левицького, 10. Також GIZ долучився до проекту «Врятувати Меркурія» та багато іншого.

За 8 років діяльності проекту понад 500 працівників будівельних та ремісничих компаній мали змогу взяти участь у заходах з підвищення кваліфікації. Відродження ринку реставрації дало поштовх до відкриття 20 підприємств ремісничої справи.