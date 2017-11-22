Львів’ян запрошують в органний зал послухати живу музику

«Це буде до десяти мікро-концертів, які занурять нас в ренесанс, у часи романтизму ми зможемо перенестись завдяки Андрію Макаревичу, він зіграє трансцендентні етюди міста. До цієї події ми наповнили будівлю залу найрізноманітнішою музикою і магією. До нас можуть приходити всі, навіть ті, хто до цього не любив класичну музику, сподіваємось змінити їх ставлення, адже таке в нас відбуватиметься вперше», – розповів заступник директора Органного залу Тарас Демко

Увесь простір оживе тембрами різних інструментів: звучатимуть клавесин Анни Іванюшенко, віолончель Оксани Литвиненко, віола да ґамба від львівського Музичного Цеху. Настрій створюватиме й Оркестр барокової капели музичної академії. Також гостей дивуватимуть світловою інсталяцією. Музика різних стилів лунатиме з усіх закутків органного залу. Зокрема і з органа – музичного інструмента, що є найбільшим на території України.

Вхід для всіх охочих безкоштовний.