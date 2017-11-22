K&K Philharmoniker запрошує на концерти шанувальників класичної музики
Симфонічний оркестр K&K Philharmoniker та Український національний хор Львів під керівництвом австрійського диригента Маттіаса Кендлінгера запрошують шанувальників класичної музики на концерти у грудні 2017 р. у Львівській філармонії
«Чарівна флейта» В.А. Моцарт
4 грудня, 19:00
У програмі звучатиме філософська опера-казка про утопічний світ добра та мудрості, темних і світлих сил (концертне виконання з паузою).
Диригент: Маттіас Георг Кендлінгер (Австрія).
Хормейстер: Василь Яциняк (н.а. України). Солісти.
Wiener Johann Strauß Konzert-Gala
21 грудня, 19:00
Музика, що знайде шлях до кожного серця. Надзвичайно мелодійні, невимушені та енергійні композиції презентують характерний стиль композиторської династії Штраусів.
Диригент: Маттіас Георг Кендлінгер (Австрія).
Квитки від 100 до 400 грн.
Замовлення та безкоштовна доставка квитків за тел.: 032/ 255-10-55.