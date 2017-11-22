K&K Philharmoniker запрошує на концерти шанувальників класичної музики

Симфонічний оркестр K&K Philharmoniker та Український національний хор Львів під керівництвом австрійського диригента Маттіаса Кендлінгера запрошують шанувальників класичної музики на концерти у грудні 2017 р. у Львівській філармонії

«Чарівна флейта» В.А. Моцарт

4 грудня, 19:00

У програмі звучатиме філософська опера-казка про утопічний світ добра та мудрості, темних і світлих сил (концертне виконання з паузою).

Диригент: Маттіас Георг Кендлінгер (Австрія).

Хормейстер: Василь Яциняк (н.а. України). Солісти.

Wiener Johann Strauß Konzert-Gala

21 грудня, 19:00

Музика, що знайде шлях до кожного серця. Надзвичайно мелодійні, невимушені та енергійні композиції презентують характерний стиль композиторської династії Штраусів.

Диригент: Маттіас Георг Кендлінгер (Австрія).

Квитки від 100 до 400 грн.

Замовлення та безкоштовна доставка квитків за тел.: 032/ 255-10-55.