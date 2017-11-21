У Радехові під колесами вантажівки загинув львів’янин

Як попередньо встановили правоохоронці, водій вантажного автомобіля ЗіЛ, 32-річний мешканець одного з сіл району, скоїв наїзд на 39-річного львів’янина. Від отриманих травм пішохід помер на місці події.

Як інформує Головне управління Національної поліції у Львівській області, поліцейські встановлюють обставини події, призначено низку експертиз, вирішують питання про відкриття кримінального провадження.