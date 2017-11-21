У Львові військові капелани вперше в історії пройдуть базовий курс військової підготовки

Упродовж двох тижнів на базі Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного священики, які вже офіційно є військовими капеланами Збройних сил України, навчатимуться основам військової справи

Капелани пройдуть військово-гуманітарну та військово-психологічну підготовку, а також матимуть змогу обмінятися досвідом капеланського служіння в підрозділах українського війська.

Розпочався курс спільною молитвою в храмі святого Архистратига Михаїла, що розташований на території Національної академії. Окрім безпосередніх учасників курсу, до молитви долучилися представники Генерального штабу ЗСУ та керівництва навчального закладу. Молитву очолили голова Синоїдального управління військового духовенства Української православної церкви Київського Патріархату владика Іоан (Яременко) та керівник Департаменту військового капеланства Патріаршої курії УГКЦ Єпископ Михаїл (Колтун).

Урочисте відкриття курсу відбулось в академічні залі навчального закладу. Священиків різних конфесій та інших учасників, що завітали з нагоди початку заходу, привітав начальник Національної академії сухопутних військ генерал-лейтенант Павло Ткачук. Він, зокрема, нагадав присутнім, що академія була одним із перших військових осередків, де розпочиналася співпраця війська з представниками духовенства саме у форматі запровадження поняття капеланства.

Упродовж першого тижня курсу у пункті постійної дислокації Академії його учасники ознайомляться з особливостями душпастирської опіки в ЗСУ, з ними проведуть заняття з національно-патріотичної, правової та психологічної підготовок й низки військових дисциплін.

Другий тиждень військові капелани проведуть у Міжнародному центрі миротворчості та безпеки видового військового вишу, де в польових умовах візьмуть участь у практичних заняттях, які призначені для ознайомлення зі специфікою військовою діяльності. Це, зокрема, тактика, інженерна, топографічна та вогнева підготовки, тактична медицина. Хоч священнослужителі не вчитимуться застосовувати справжню зброю, проте вони мають зрозуміти особливості діяльності військових підрозділів, де виконуватимуть свої функціональні обов’язки.

Слухачам курсу, за словами його розробників та організаторів, необхідно навчитися не лише надавати духовну підтримку воїнам, а й, до прикладу, бути готовими сховатись у разі ворожого обстрілу, витягнути поранених з поля бою, надати їм невідкладну домедичну допомогу тощо. Усі заняття проходитимуть під керівництвом досвідчених викладачів та інструкторів Національної академії сухопутних військ.