У Львові помолилися за Україну та її захисників

Сьогодні, 21 листопада, в День Гідності та Свободи на площі біля пам’ятника Тарасові Шевченку у Львові керівники єпархій церков провели екуменічну молитву за Україну та її захисників. Відтак керівництво області та громадськість взяли участь в урочистому вічі