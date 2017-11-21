У Львові помолилися за Україну та її захисників
Сьогодні, 21 листопада, в День Гідності та Свободи на площі біля пам’ятника Тарасові Шевченку у Львові керівники єпархій церков провели екуменічну молитву за Україну та її захисників. Відтак керівництво області та громадськість взяли участь в урочистому вічі
Окрім того, присутні стали свідками мистецької програми «Пісні-символи Майдану», присвяченої Героям Революції Гідності. Громадськості презентували спогади про Героїв Небесної Сотні Львівщини. Опісля в небо здійняли білі ліхтарики з ангелами як символи Героїв Небесної Сотні.
Фото: прес-служба Львівської облради
Нагадаємо, що сьогодні в усіх храмах області відбуваються Богослужіння за Україну та її захисників.