У Краковці заступили на службу прикордонники «Нового обличчя кордону» (фото)

Сьогодні, 21 листопада на українсько-польському кордоні у пункті пропуску «Краковець» відбувся телеміст з аеропортом «Бориспіль» та урочисті заходи з нагоди початку практичного несення служби прикордонників проекту «Нове обличчя кордону»

Як інформує Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон, до служби на відділі «Краковець» приступили 182 прикордонники які пройшли відбір і спеціальне навчання за вимогами проекту, 50 із них – із числа цивільної молоді. Загалом роботу підрозділів в аеропорту «Бориспіль», на залізничній станції «Київ-пасажирський» і в пункті пропуску «Краковець» забезпечуватимуть 600 прикордонників проекту. Партнерами «Нового обличчя кордону» виступили Посольство США в Україні та Міжнародна організація з міграції.

Нагадаємо, офіційний старт конкурсу відбувся наприкінці березня і проходив серед військовослужбовців Державної прикордонної служби України та цивільних громадян України. Наступними кроками стане реформування авіаційних пунктів пропуску у Львові, Одесі, Дніпрі, Харкові і пунктів пропуску «Рівне», «Шегині» та «Рава-Руська».

Для участі в проекті зареєструвалися понад 2550 осіб, з яких з числа цивільної молоді – 1580, 970 – з числа військовослужбовців. При цьому анкети кандидатів обробляла автоматизована електронна система без втручання посадових осіб прикордонного відомства. Далі тривало тестування і навчання, яке проходило за програмами, розробленими спільно з експертами Прикордонної варти Республіки Польща, представниками МОМ та посольства США в Україні. Крім того, в рамках проекту іноземні партнери до Навчального центру прикордонного відомства поставили обладнання для оснащення навчальних класів, серед якого комп’ютери для спеціалізованих класів з прикордонного контролю, спеціальні засоби для огляду транспортних засобів та мультимедійне обладнання.

Пріоритетним завданням цього проекту є реформування органів охорони державного кордону з метою створення високих стандартів діяльності, що відповідають європейським нормам. А кінцевою його метою – створення відділів прикордонної служби з професійним, вмотивованим, принциповим персоналом, що буде ефективно виконувати функції держави на кордоні та водночас матиме високий рівень довіри громадськості та викорінення проявів корупції.