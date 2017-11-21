СБУ затримала мешканця Львівщини – організатора мітингів на замовлення ФСБ

Служба безпеки України задокументувала черговий факт організації російськими кураторами псевдопротестних акцій, спрямованих на штучну дестабілізацію соціально-політичної та криміногенної ситуації у західних регіонах України

Як інформує Управління Служби безпеки України у Львівській області, СБУ встановила причетність мешканця Львівської області до організації та проведення замовних «мітингів» у Львівській, Рівненській і Київській областях. Правоохоронці задокументували, що зловмисник отримував від російських спецслужб вказівки та спеціально розроблені інструкції щодо проведення акцій.

Досудовим слідством здобуто докази, що акції фінансували російські куратори. На проведення однієї «акції» виділяли від чотирьох до десяти тисяч доларів США. Організатор збирав групи з малозабезпечених категорій громадян, контролював виготовлення та розповсюдження агіток із закликами виходити на мітинги, які підбурювали населення до масових безпорядків.

На Рівненщині, зокрема, кремлівські пропагандисти розробили сценарій штучних протестів для «боротьби з бурштиновою мафією» з акцентом начебто на неконтрольованість владою видобутку сонячного каменю. У разі ігнорування вимог «мітингувальників» вони, за сценарієм, мали вимагати повну автономію регіону.

Співробітники Рівненського управління СБУ встановила місце перебування зловмисника та затримала його в Луцьку на орендованій ним квартирі. Під час санкціонованого обшуку правоохоронці вилучили засоби зв’язку, які використовували для координації з іноземними кураторами, та виявили переписку з інструкціями.

Громадянину України оголошено про підозру за ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України.

За рішенням суду його взято під варту.