Представлено кліп на пісню «Дівчата» – 11-й сингл проекту #ПісніВійни (відео)

Пісня «Дівчата» – одинадцятий сингл соціально-мистецького проекту #ПісніВійни. Композиція увійшла в однойменний альбом сучасних фронтових пісень, реліз якого відбувся 14 жовтня 2017 р. Автор слів пісні «Дівчата» – поетеса, волонтер, громадський діяч Олена Задорожна, автор музики – Дарина Яковенко, якій на час написання пісні, у 2015-му, було 14 років і яка навчалася у школі на Полтавщині. У рамках проекту #ПісніВійни сингл «Дівчата» у дуеті записали воїн АТО, парамедик Дар’я Зубенко із Чернігова та відома українська співачка Анастасія Приходько. Записано трек на студії Jenny Records у Львові.

Дар’я Зубенко пішла на фронт у 2015-му, коли їй було 28 років. Працювала парамедиком медичного батальйону «Госпітальєри» при 8-му батальйоні Української добровольчої армії «Аратта». Воювала під Донецьком та в секторі М. Зараз дівчина працює інструктором з тактичної медицини та першої домедичної допомоги у «44-му Навчальному центрі». Спів для Дар’ї – хобі. Пісня «Дівчата» – перший записаний і виданий сингл у її виконанні.

Співачка, волонтер, заслужена артистка України Анастасія Приходько без вагань погодилася стати учасницею проекту #ПісніВійни і заспівати у дуеті з жінкою-воїном. «Для мене це велика честь, – каже виконавиця. – Шана усім дівчатам, які беруть до рук зброю і йдуть захищати Україну. Мені сльози на очі навертаються від того, що є така потреба… Водночас відчуваю гордість за наших відважних жінок. Пісня «Дівчата» – присвята і вдячність саме таким жінкам!».