Потяг «Перемишль – Київ» потрапив у ДТП

Через ДТП пасажирів поїзда № 705 «Київ – Перемишль» пересадили в інший потяг, № 716

Дорожньо-транспортна пригода трапилася сьогодні о 13:20 на території Польщі – було пошкоджено кузов вагона швидкісного поїзда екскаватором, який проводив ремонтні роботи поблизу залізничної колії та потрапив в габарит рухомого складу. На щастя, ніхто з пасажирів не постраждав, – передає прес-центр Укрзалізниці.

Перевезення пасажирів із проїзними документами на швидкісний поїзд № 716 «Перемишль – Київ» забезпечили з Перемишля швидкісним поїздом № 706 «Перемишль – Київ». За маршрутом швидкісного поїзда № 716 зі Львова надали підмінний поїзд Львівської залізниці, який поїхав зі Львова до Києва згідно з чинним розкладом.