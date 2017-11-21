На завтра синоптики прогнозують туман та ожеледицю

Львівський регіональний центр з гідрометеорології попереджає: завтра на території Львівської області та у Львову вночі та вранці місцями туман видимістю 200-500 м, на дорогах ожеледиця

У Львові синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Без істотних опадів, лише в другій половині дня часом може випасти дощ. Уночі та вранці туман, на дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря 0-2° морозу, вдень 4-6° тепла.

23 листопада очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вночі та вранці туман, на окремих ділянках доріг ожеледиця. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 4-9° тепла.

24 листопада прогнозується мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці місцями туман, на окремих ділянках доріг ожеледиця. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 6-11° тепла.

25 листопада без опадів. Температура повітря вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 7-12° тепла.

26 листопада часом невеликі дощі. Температура повітря вночі 1-6° тепла, вдень 5-10° тепла.