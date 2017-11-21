«Львівводоканал» заявив про втручання хакерів у роботу сайту підприємства

Як повідомили у ЛМКП «Львівводоканал», підприємство звернулося у правоохоронні органи з приводу можливого факту несанкціонованого втручання в роботу веб-сайту lvivvodokanal.com.ua, що могло призвести до розповсюдження шкідливого програмного забезпечення у мережі Інтернет.

«Нещодавно, 16 листопада, на підприємство надійшов електронний лист з повідомленням, що на офіційному сайті ЛМКП «Львівводоканал» розміщена програма для виробництва (майнінгу) криптовалюти. Після перевірки наведеного факту сайт був заблокований до 17 листопада – до моменту видалення шкідливого коду. Водночас ми скерували офіційну заяву в СБУ з проханням вжити заходи для встановлення зловмисників та притягнення їх до відповідальності», – повідомила Уляна Горбата, начальник відділу зав’язків з громадськістю ЛМКП «Львівводоканал».

На підприємстві запевняють, що через сайт ЛМКП «Львівводоканал» немає прямого доступу до персональних даних абонентів, тож витік персональної інформації виключений.

«Натомість ця ситуація ще раз підкреслює актуальність інтернет-безпеки сайтів комунальних підприємств, на які щоденно заходить велика кількість користувачів. Надалі ми будемо вживати додаткових заходів для підсилення захисту сайту», – додала Уляна Горбата.