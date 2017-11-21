Львівська залізниця долучилася до акції ООН «Десятиліття дій з безпеки дорожнього руху»

Із 13 по 19 листопада цього року у філіях ПАТ «Укрзалізниця» проходив Тиждень безпеки дорожнього руху

У такий спосіб залізничники долучилися до ініційованої Організацією Об’єднаних Націй всесвітньої акції «Десятиліття дій з безпеки дорожнього руху на 2011-2020 роки».

Додаткові заходи безпеки працівники регіональної філії «Львівська залізниця» розпочали у виробничих підрозділах магістралі, на балансі яких знаходяться автотранспортні засоби. Із водійським складом та причетними інженерно-технічними працівниками було проведено позапланові технічні заняття, на яких розглянуто стан та причини травматизму внаслідок дорожньо-транспортних подій (ДТП), рівень транспортної дисципліни водіїв, дотримання правил дорожнього руху, зокрема правил перетину залізничних переїздів, проїзду перехресть, вимог безпеки перевезень пасажирів та вантажів тощо.

Керівники виробничих підрозділів своєю чергою провели перевірки своєчасного проходження водіями передрейсових медоглядів та стану їхнього здоров’я після закінчення робочого дня, а також проінспектували готовність автотранспортних засобів до роботи у зимовий період, провівши контрольні випуски транспортних засобів на лінію із перевіркою їхнього технічного стану та укомплектованості вогнегасниками, медичними аптечками, знаками аварійної зупинки та іншим приладдям, що передбачене вимогами розділу 31 Правил дорожнього руху України.

У ході тижня безпеки працівники медичних закладів провели з водіями автотранспорту залізничних підрозділів позапланові заняття із надання першої медичної допомоги постраждалим у ДТП.

Особливу увагу під час тижневика працівники Львівської магістралі приділили заходам із підвищення рівня безпеки дорожнього руху та запобігання аварійності на залізничних переїздах. З цією метою відновлено близько 40 дорожніх знаків та дорожню розмітку в межах залізничних переїздів, ще на кількох переїздах та на підходах до них покращено видимість, крім того, усунено інші недоліки, виявлені під час осінніх комісійних обстежень.

До популяризації заходів із підвищення рівня безпеки руху залізничники залучили засоби масової інформації, у яких висвітлювалися матеріали про трагічні наслідки порушень водіями транспортних засобів та пішоходами правил дорожнього руху під час перетину залізничних переїздів та колій поза ними.

Зауважимо, що за 10 місяців цього року на залізничних переїздах регіональної філії «Львівська залізниця» зафіксовано 16 ДТП. Це на 1 випадок менше, ніж за аналогічний період минулого року. Втім у трьох зі зазначених випадків автотранспорт в’їхав у бік поїзда (!), що рухався через залізничний переїзд. Загалом із початку року внаслідок ДТП на залізничних переїздах Львівської залізниці травмовано 9 осіб, на 5 більше, ніж торік. Із них 5 осіб зазнали смертельних травм, за аналогічний період минулого року в ДТП на переїздах загинула 1 особа.

Варто звернути увагу на те, що всі аварії на переїздах трапилися з вини водіїв автотранспорту, які грубо порушили правила дорожнього руху.

Зважаючи на суворі умови осінньо-зимової пори Львівська залізниця звертається до всіх водіїв із проханням неухильно дотримуватися правил дорожнього руху, бути дисциплінованими та обачними при перетині залізничних переїздів, а також долучатися до інформаційно-роз’яснювальної роботи серед колег-водіїв. Поряд із тим, залізничники застерігають водіїв у жодному разі не сідати за кермо у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння, під впливом інших речовин чи у разі втоми.