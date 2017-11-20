Визначено переможців конкурсу відеодосліджень «Свіже»

Сьогодні, 20 листопада, експертна комісія у складі Катерини Сліпченко, Богдана Шумиловича, Ольги Райтер та Олександа Маханця визначили переможців конкурсу відеодосліджень «Свіже».

На конкурс подали 11 заявок зі Львова, Києва та Одеси. В результаті оцінювання за 10-бальною шкалою та обговорення було обрано два проекти, повідомляє film.lviv.ua.

Проект без назви.

Автори: Телюк Олександр, Мендзелевський Стас, Онуфрієнко Анна.

Витяг з опису концепції: «Телебачення змінило наш світ. Та чи справді ми усвідомлюємо масштаб

цієї метаморфози? Як сприяла технологічна революція зміні соціальних інститутів і форм соціальної взаємодії? Як вплинув цей винахід на наше сприйняття реальності, моторику та мислення? Як змінилося співвідношення між приватними і публічним життям?

Дане аудіовізуальне дослідження коротко розгляне зв’язки між випуском у Львові перших телевізорів і формуванням раннім телебаченням суб’єкта дозвілля нового типу, збудженого поінформованого та фізично пасивного водночас – людину-перед- екраном, з якою ми досі можемо ідентифікувати себе. Формою результатів дослідження стане фільм, змонтований із фрагментів кіно- та телехроніки зі спеціально підготовленим аудіокоментарем. Така сучасна форма надасть можливість розглядати даний фільм як в науковому, так і в освітньому та мистецькому контекстах».

Бюджет – 25 000 грн.

Проект «Квадрати» (робоча назва)

Авторки: Шимко Світлана, Ярманова Галина

Витяг з опису концепції: «Оскільки темою нашого відеодослідження є конструювання сім’ї в СРСР, ми працюватимемо головним чином з приватними колекціями «хоум відео», які є в доступі Міського медіаархіву. Весілля, родинні свята, зйомки дітей, пологові будинки, сімейне дозвілля, зйомки в побуті – це основний відеоматеріал для цього проекту. Також ми зацікавлені в пошуку матеріалів в інших категоріях архіву (теленовини, документальні фільми тощо), які пов’язані з настановами та практиками виховання «здорової» зразкової радянської родини. Окрім використання архівних відео, безпосередньо пов’язаних з сімейним життям, важливою частиною проекту є пошук символічних аналогій дисципліни та нормалізації в радянському суспільстві».

Бюджет – 28 000 грн.

До подальшої розробки комісія рекомендувала проекти Ольги Фразе-Фразенко, Артура Якубова, Марії Ворончук, Петра Ткачишина, які, на думку журі, мають великий потенціал, але потребують глибшого занурення в об’єкт дослідження та вивчення можливостей Міського медіаархіву. Львівська кінокомісія планує проводити конкурс «Свіже» двічі на рік.