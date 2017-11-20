У Львові в квартирі зачинилася трирічна дитина

До рятувальників по допомогу звернулася матір дівчинки, яка не могла самостійно відчинити двері

20 листопада о 14:38 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення, що в м. Львові на вул. Т. Масарика, 8 у квартирі на 4-му поверсі 9-поверхового житлового будинку зачинилась дитина 2014 року народження. Про це інформує Головне управління ДСНС України у Львівській області.

До рятувальників по допомогу звернулася матір дівчинки, яка не могла самостійно відчинити двері.

Рятувальники через сусідній балкон за допомогою верхолазного спорядження потрапили до помешкання та відчинили вхідні двері. За час відсутності дорослих дівчинка не постраждала та медичної допомоги не потребувала.