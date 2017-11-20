У Львові молитимуться за зцілення від недуг і залежностей

У суботу, 25 листопада, о 18.00 Римсько-католицька парафія св. Йоана Павла ІІ запрошує на молитву за зцілення від різних недуг та залежностей. Усіх львів’ян і гостей міста, а особливо тих, хто потребує зцілення від недуг та залежностей, запрошують долучитись до спільної молитви.

Місце проведення: вул. Стрийська, 6 (наступна зупинка за Автовокзалом).

Програма зустрічі:

18.00 – Літургія латинського обряду

19.30 – Виставлення Пресвятих Дарів. Загальна й особиста молитва за зцілення.

Особливістю зустрічі буде молитва прославлення під проводом музикантів з різних куточків України (Львів (гурт Lux Mundi), Житомир (хор Savio), а також музиканти з Києва та Хмельницького).

Детальна інформація: rym.lviv.ua

Організатори: Римсько-католицька парафія св. Йоана Павла ІІ, Католицький гурт Lux Mundi.