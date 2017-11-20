У Краковці затримали торговця людьми

Як інформує Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон, у пункті пропуску «Краковець», що на кордоні з Польщею, прикордонники спільно з співробітниками Управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, Національної поліції запобігли вивозу за кордон з метою сексуальної експлуатації громадянки України.

Оперативні співробітники прикордонної служби отримали інформацію від представників Нацполіції України в Черкаській області про те, що через пункт пропуску планується незаконний вивіз за кордон ймовірних жертв з метою використання їх у сфері надання інтимних послуг на території країн ЄС.

Після прибуття до пункту пропуску автомобіля зловмисників і оформлення на виїзд з України водія – громадянина Німеччини 1988 року народження, а також потенційної жертви – 23-річної українки, мешканки Черкас, злочинця було затримано. Через декілька годин за місцем проживання у Черкасах поліцейські затримали і вербувальницю.

Дії іноземця кваліфіковано за частиною 1 статті 149 Кримінального кодексу України «Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини». Санкція зазначеної статті передбачає відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.