«Перлина Fest» запрошує до участі дитячо-юнацькі творчі колективи

2 грудня у Колонній залі Київської міської державної адміністрації (вул. Хрещатик, 36) відбудеться III Міжнародний конкурс-фестиваль дитячо-юнацької творчості «Перлина Fеst» під девізом: «Творчість заради майбутнього!»

Конкурс має на меті показати культурну різноманітність України, увібравши самобутність традицій, що передаються від покоління до покоління протягом нашої історії та знаходять своє місце в сучасних образах.

До участі у фестивалі запрошуються творчі колективи й окремі виконавці у трьох вікових категоріях від 7 до 17 років.

Конкурсні дисципліни представлені у таких жанрових номінаціях: Пісенний конкурс, Інструментальний конкурс, Танцювальний конкурс, Автентична творчість, Оригінальний жанр. Окрема номінація – «Перлина громади» (особливий твір, який розкриває самобутність культури регіону України).

З докладною інформацією про фестиваль можна ознайомитись на сайті: perlyny.com.ua