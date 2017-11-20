На Рясне їздитиме більше автобусів

Від сьогодні на маршруті №6 курсують дві додаткові машини

За словами директора ЛКП №1 Ореста Хамули досі на цьому маршруті працювало лише 8 автобусів.

«Ми постійно аналізуємо пасажиропотоки на маршрутах, які обслуговуємо. Якщо бачимо потребу в підсиленні маршруту додатковою кількість автобусів, то збільшуємо кількість машин. Так, від сьогодні на 2 одиниці ми збільшили кількість машин на маршруті № 6, який курсує в Рясне. Відповідно, від сьогодні на цьому маршруті працюватиме 10 машин», – розповів Орест Хамула.

Нагадаємо, львівські перевізники озвучили нову вартість проїзду. Тариф може змінитися вже з 1 грудня. За підрахунками перевізників, для різних підприємств перевезення одного пасажира у Львові вартує від 6,05 до 7,35 грн