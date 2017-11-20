На Львівщині правоохоронці виявили групу, яка розкрадала майно залізниці (фото)

Працівники систематично викрадали металеві частини і механізми, партіями вивозили їх і реалізовували як брухт чорних і кольорових металів

Працівники Управління захисту економіки у Львівській області спільно з працівниками слідчого управління поліції Львівщини припинили діяльність злочинної групи, учасники якої налагодили схему незаконного збагачення, викрадаючи для подальшої реалізації майно однієї з розташованих на Львівщині філії ПАТ «Укрзалізниця». Про це інформує відділ комунікації поліції Львівської області.

Як встановили правоохоронці, працівники систематично викрадали металеві частини і механізми, які утворювались у процесі діяльності підприємства, після чого партіями вивозили їх і реалізовували як брухт чорних і кольорових металів. Оперативники задокументували незаконне заволодіння майном підприємства на суму понад шістсот тисяч гривень.

18 листопада, під час викрадення чергової партії деталей вагою понад двадцять тонн, було викрито трьох чоловіків, двоє з яких виявились працівниками філії.

Їх затримали в порядку ст.208 КПК України та повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – від трьох до шести років позбавлення волі.

Встановлюють інших осіб, причетних до скоєння злочину, а також мережа збуту викраденого майна. Розслідування триває.