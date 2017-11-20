Міноборони заморозило розробку білизни для жінок

Повернутись до цього питання обіцяють наступного року

Проект спідньої білизни для жінок у ЗСУ заморозили після критики в соцмережах. Про те, що її розробка відкладається на наступний рік в ефері каналу 112 розповів начальник Головного управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗС України полковник Дмитро Марченко

«Йшло багато негативу та критики, і ми вирішили заморозити цей проект до наступного року. Є набагато важливіші питання, ніж жіноча білизна. Оскільки у нас нема ні грошей, ні ресурсів. Це позиція Управління», – пояснив він.

Нагадаємо, як писала «Львівська газета» Управління розробки речового майна Збройних сил України спільно з підприємствами легкої промисловості виготовили концепт білизни для військовослужбовців-жінок.

Дослідний зразок управління представило на своїй сторінці у ФБ. Новинку користувачі соцмережі зустріли шквалом критики.