Завтра у Львові проведуть волонтерську збірку “Hand Made”

Кошти потрібні для виготовлення військового спорядження та "сухих" борщів, каш та чаїв

У неділю, 19 листопада о 13:00 на площі Галицькій біля пам’ятнику Королю Данилу чекатимуть усіх, хто хоче зробити пожертву для військових, які перебувають на передовій.

«Прийди, скуштуй та підтримай! З любов’ю та впевненістю! Не забуваймо про своїх – війна ще не скінчилась, перемога попереду», – зазначають організатори.

Під час акції гостей частуватимуть угорською стравою – Сегединським гуляшем. Крім того, під час збірки НМ, можна буде придбати безліч оригінальних сувенірів ручної роботи

У цей же час біля Гарнізонного храму Петра і Павла відбудеться Солодка збірка НМ.

«Купуючи сувеніри та їжу на нашій Збірці, ти підтримуєш волонтерський рух, допомагаєш зібрати кошти на матеріали для маскувальних сіток, маскхалатів, рукавиць, балаклав та іншого спорядження, що виготовляється для Армії руками волонтерів», – наголошують волонтери.