Завтра – День пам’яті жертв ДТП

ООН своїм рішенням оголосила третю неділю листопада Всесвітнім днем пам’яті жертв дорожньо-транспортних пригод, метою якого є вшанування пам’яті жертв ДТП, удосконалення та впровадження нових заходів з підвищення безпеки дорожнього руху.

Щороку на дорогах Львівщини стаються сотні автомобільних аварій, унаслідок яких гинуть і травмуються не лише водії, а й пасажири, пішоходи, серед яких є й діти.

Однією з основних причин скоєння ДТП є порушення правил дорожнього руху водіїв та інших учасників дорожнього руху, порушення правил обгону з виїздом на зустрічну смугу та перевищення швидкості. Не гребують сідати за кермо і любителі оковитої.

Підбиваючи підсумки січня – жовтня 2017 року, Служба автомобільних доріг зафіксувала збільшення кількості дорожньо-транспортних пригод на автомобільних дорогах загального користування Львівської області.

За період з 1 січня по 31 жовтня 2017 року на автомобільних дорогах загального користування Львівщини скоєно 1 399 ДТП, із них з потерпілими – 460. Як наслідок – 707 осіб травмовано та 98 осіб загинуло. Внаслідок ДТП страждають не лише автомобілісти, але й інші учасники дорожнього руху – пішоходи та велосипедисти.

Вибір швидкості руху має враховувати не лише дорожні умови й інтенсивність руху, а досвід водія і особливості конструкції автомобіля. Відповідно до ситуації на дорозі, що постійно змінюється, потрібно вчасно регулювати швидкість, щоб мати можливість вчасно уповільнити рух або зупинити автомобіль, аби запобігти аварії чинаїзду. Варто завжди мати на увазі, що правилами дорожнього руху в населених пунктах дозволена швидкість не більш ніж 60 км/год. На вибір швидкості руху автомобіля безпосередньо впливають стан дорожнього покриття і погодні умови. За умови сухого покриття, хорошої видимості, відсутності перешкод, швидкість руху на дорогах поза населеними пунктами обмежується лише технічними характеристиками вашого транспортного засобу.

Служба автодоріг Львівщини звертається до усіх учасників дорожнього руху: будьте пильними та суворо дотримуйтесь правил дорожнього руху, аби не потрапити в сумну статистику.

Водії – пам’ятайте, Вас чекають вдома живими та здоровими! Не поспішайте. Адже дорога – не лише рух, а й відповідальність.

Служба автомобільних доріг у Львівській області є балансоутримувачем доріг загального користування Львівської області, крім доріг комунальної власності. Служба доріг здійснює організацію утримання в належному технічному стані мережі автомобільних доріг загального користування Львівської області шляхом укладення договору підряду з організаціями, на які покладається обов’язок належного виконання робіт з ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг в межах виділеного бюджетного фінансування.

Мережа автомобільних доріг загального користування Львівської області станом на 01.01.2017 становить 8392,6 км, в тому числі: автодороги державного значення – 1866,4 км, автодороги місцевого значення – 6526,2 км.