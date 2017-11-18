Ветеранам військової служби пропонують пільгові путівки на відпочинок

У Львівському обласному військовому комісаріаті на листопад-грудень 2017 року є в наявності пільгові (з оплатою 25% вартості) путівки в такі санаторії :

– ЦМР та СЛ «Трускавець»;

– ЦВКС «Хмільник»;

– ЦМР та СЛ «Пуща-Водиця»;

– ВМКЦ ЦР «Вінниця».

Про це повідомили у Галицько-Франківському об’єднаному районному військовому комісаріаті м. Львова.

Дата заїзду в санаторій (окрім понеділка) коригується за бажанням ветерана військової служби.

За додатковою інформацією прохання звертатися у районний військовий комісаріат і місцем реєстрації (м.Львів, вул.Батуринська,2) або у Львівський обласний військовий комісаріат.