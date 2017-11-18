Ветеранам військової служби пропонують пільгові путівки на відпочинок
Пенсіонерів Міністерства оборони України – ветеранів військової служби запрошують відпочити за пільговими путівками
У Львівському обласному військовому комісаріаті на листопад-грудень 2017 року є в наявності пільгові (з оплатою 25% вартості) путівки в такі санаторії :
– ЦМР та СЛ «Трускавець»;
– ЦВКС «Хмільник»;
– ЦМР та СЛ «Пуща-Водиця»;
– ВМКЦ ЦР «Вінниця».
Про це повідомили у Галицько-Франківському об’єднаному районному військовому комісаріаті м. Львова.
Дата заїзду в санаторій (окрім понеділка) коригується за бажанням ветерана військової служби.
За додатковою інформацією прохання звертатися у районний військовий комісаріат і місцем реєстрації (м.Львів, вул.Батуринська,2) або у Львівський обласний військовий комісаріат.