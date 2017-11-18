У Львові археологи обговорили потребу законодавчої реформи

Львів став третім містом України, де провели експертний круглий стіл щодо потреби законодавчої реформи. Його організаторами є представники Спілки археологів України, Інституту археології НАН України, Київського національного університету імені Тараса Шевченка та Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. У Львові подія відбулась за підтримки Науково-дослідного центру «Рятівна археологічна служба» ІА НАН України.

За словами експертів, на цьому етапі йдеться про підготовку відповідної концепції майбутньої реформи, розроблення якої здійснюватиметься з урахуванням фахової думки спеціалістів.

«Ми будемо напрацьовувати концепцію реформи і концепцію нового законопроекту. Археологія повинна мати і використовувати у своїй діяльності окремий закон, де буде прописано все. Хочемо, щоб новий закон був ширший і на відміну від нинішнього охоплював проблематику не лише наукового вивчення пам’яток археології, але й валоризації, використання і актуалізації археологічної спадщини», – розповів директор ДП “Охоронно-археологічної служби України” Антон Корвін-Піотровський.

За словами організаторів, за каденції майже кожного з Міністрів культури здійснювалися спроби розроблення нового комплексного законодавчого акта, практично всі відповідні проекти зазнали невдачі.

Фахові обговорення, окрім Львова, вже відбулись у Харкові та Меджибожі, і до кінця року ще відбудуться у Києві, Кам’янці-Подільському, Одесі.

«Реформа законодавства полягає у тому, аби виписати його таким чином, щоб не виконувати його було дуже складно і дуже дорого. Наша мета – залучити до роботи над новим законопроектом якомога більше археологів по усій Україні. Не річ у тому, аби просто сісти і написати закон. Він буде ефективний, коли над ним працюватиме багато фахівців», – пояснив Антон Корвін-Піотровський.